SENTIMENT/Stimmung für den DAX etwas neutraler

Werte in diesem Artikel

Von Herbert Rude

Die Stimmung am Aktienmarkt scheint zum trüben Februarwetter zu passen: Auch in der Umfrage der Deutschen Börse zur kommenden Woche hat sich das DAX-Sentiment nicht durchgreifend verbessert. Binnen Wochenfrist nahm der Anteil der bullischen Institutionellen lediglich um 3 Prozentpunkte zu auf 31 Prozent. Damit sind die Bären weiter in der Überzahl, ihr Lager verharrte bei 39 Prozent. Entsprechend schrumpfte das neutrale Lager etwas um 3 Punkte auf 30 Prozent.

Etwas besser sieht es bei den Privaten aus: Hier schrumpfte das Bärenlager um 10 Punkte auf 33 Prozent, so dass die Bullen mit einem Plus von 8 Punkten auf 47 Prozent hier nun wieder vorne liegen. Das neutrale Lager nahm um 2 Punkte zu auf 20 Prozent.

Andererseits seien die Privatanleger auch schon deutlich optimistischer eingestellt gewesen, so Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber durchführt und bewertet. Derzeit spreche wenig für große Engagements, meint er. Die hohe Neutralitätsquote bei den Profis zeige, dass diese nicht auf höhere Volatilität eingestellt seien.

An den US-Börsen bleibt der Optimismus der Privatanleger relativ hoch: Der Anteil der Optimisten stieg laut der neuen AAII-Umfrage um 2,1 Punkte auf 44,3 Prozent. Der Anteil der Bären ging um 0,6 Punkte auf 26,2 Prozent zurück, das neutrale Lager schrumpfte um 1,6 Punkte auf 29,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2024 07:24 ET (12:24 GMT)