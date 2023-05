SENTIMENT/Stimmung unter den Privatanlegern schlecht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung unter den Privatanlegern am deutschen Aktienmarkt wie auch an der Wall Street ist schlecht. Während die Indizes mehrheitlich auf der Stelle treten, lastet die erwartete Rezession zusehends auf der Stimmung. Daher ist nicht verwunderlich, dass das Lager der Bären dies- wie jenseits des Atlantiks gut gefüllt ist.

Die Stimmung unter den Privatanlegern in Deutschland hat ein neues Jahrestief erreicht. Während der DAX mehrheitlich auf der Stelle tritt, hat ein Teil der Optimisten den Mut verloren und ist an die Seitenlinie gewechselt. Deren Börse Frankfurt Sentiment-Index ist auf einen Stand von minus 20 gefallen, was ein neues Jahrestief für den Index bedeutet. Unter dem Strich hat sich die Stimmung also auch in der dritten Woche hintereinander verschlechtert. Der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland fiel in der zurückliegenden Woche um drei Prozentpunkt auf nur noch 28 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bären verharrte derweil bei 48 Prozent, während der Anteil der Neutralen um drei Prozentpunkte auf 24 Prozent stieg.

Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, schrumpfte dort das Bärenlager zwar leicht, so fiel der Anteil der Pessimisten von 44,9 auf 41,2 Prozent, liegt allerdings weiter deutlich über dem historischen Wert von 31. Auf der anderen Seite stieg der Anteil der Bullen auf 29,4 (Vorwoche: 24,1) Prozent, was allerdings weiter unter dem historischen Wert von 37,5 liegt. In der Folge sind 29,4 Prozent der Befragten neutral gestimmt nach 31,0 Prozent in der Vorwoche.

May 11, 2023 01:51 ET (05:51 GMT)