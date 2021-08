SENTIMENT/Stimmung unter Privatenlegern stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die jüngsten Sentimentumfragen unter Privatanlegern in Deutschland wie in den USA präsentieren sich wenig verändert. Während sich der DAX wie auch die Wall-Street-Indizes auf Rekordniveau bewegen, sehen Anleger keinen Grund, ihre Positionierung zu ändern. Insgesamt habe sich mit der jüngsten Stimmungserhebung für den DAX nicht allzu viel verändert, wobei sich mögliche Angebots- und Nachfrageniveaus allerdings nach oben verschoben haben, so Sentiment-Analyst Joachim Goldberg mit Blick auf den deutschen Aktienmarkt.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, legte der "Bullenanteil" der Privatanleger um einen Punkt auf 35 Prozent zu. Das Lager der Bären stieg um einen Prozentpunkt auf 37 Prozent, während das neutrale Lager um 2 Prozentpunkte auf nun 28 Prozent fiel.

Wie in Deutschland zu beobachten, sind auch in den USA die Privatanleger in den drei Lagern ähnlich stark vertreten. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey stieg das Bullenlager auf 37,0 Prozent von 36,1 in der Vorwoche leicht an. Im Lager der Pessimisten befinden sich nun 31,5 (31,7) Prozent. Von der Seitenlinie schauen 31,5 Prozent dem Geschehen an der Wall Street zu nach 32,2 Prozent in der Vorwoche.

