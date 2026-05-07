DAX25.084 +0,2%Est506.283 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8500 +0,8%Nas26.040 -0,7%Bitcoin52.679 -0,1%Euro1,1406 +0,2%Öl71,05 -0,2%Gold4.072 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überschaubar fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Regierungseinstieg bei OpenAI? -- Chipaktien, Bayer, BYD,Micron im Fokus
Top News
SpaceX-IPO: Die Vontobel Zertifikate sind startklar. Erfahren Sie hier mehr! SpaceX-IPO: Die Vontobel Zertifikate sind startklar. Erfahren Sie hier mehr!
DAX arbeitet sich im frühen Donnerstagshandel im Plus vor DAX arbeitet sich im frühen Donnerstagshandel im Plus vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SENTIMENT/Stimmung unter US-Privatanlegern bricht ein

02.07.26 08:22 Uhr

Die Stimmung unter den US-Privatanlegern ist massiv eingebrochen. Laut der jüngsten Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) sind nur noch 31,4 Prozent der Befragten bullisch gestimmt nach 44,9 Prozent in der Vorwoche. Der Bärenanteil ist auf 42,3 Prozent gestiegen nach 36,1 Prozent. Damit sind 26,4 Prozent neutral gestimmt nach zuvor 18,9 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 02:23 ET (06:23 GMT)