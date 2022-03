SENTIMENT/Stimmungslage lässt Chance auf steigende Kurse

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter auf Bullenkurs ist die Stimmung unter US-Anlegern auch in der vergangenen Woche gegangen. Nachdem der große Anstieg im Bullenlager bereits vor zwei Wochen eingesetzt hatte, haben sich nun auch die verbliebenen Bären von ihrer negativen Einstellung abbringen lassen. Ihr Lager schrumpfte auf 27,5 Prozent, nachdem es davor noch bei 35,4 Prozent gelegen hatten.

Die meisten Ex-Bären wechselten ins Lager der Neutralen, dass auf 40,6 Prozent anstieg. Ein massives Plus nach noch 31,7 Prozent in der Vorwoche. Das Bullenlager hielt sich derweil mit 31,9 Prozent fast auf dem erhöhten Niveau der Vorwoche von 32,8 Prozent.

Gewinnmitnahmen im DAX nach großer Zwischenerholung

Am deutschen Aktienmarkt konstatiert Sentiment-Experte Joachim Goldberg einen Richtungswechsel in der Stimmung bei den Profi-Anlegern. Die Kurserholung am Aktienmarkt sei von einer "drastischen Verschlechterung" ihrer Laune begleitet worden: 19 Prozent von ihnen hätten Aktien verkauft und 14 Prozent seien sogar direkt short gegangen. Der Sentiment-Index dieser Gruppe fällt auf minus 33 Punkte. Dahinter vermutet Goldberg "satte Gewinnmitnahmen", denn neben allen negativen Argumenten hätten aufgelaufene Kursgewinne besonders motivierend für eine Neupositionierung gewirkt.

Anders sieht es bei den Privaten Anlegern aus, wo 5 Prozent Aktien gekauft haben und deren Sentiment-Index mit plus 11 Punkten im optimistischen Bereich steht. Goldberg vermutet, dass diese Gruppe weiterhin im Minus liege und deswegen an ihrer Strategie klebe.

Das Kursplus im DAX vermutet Goldberg verursacht durch internationale Investoren. Der hohe Pessimismus im Inland könnte eine Stütze für den DAX sein, vermutlich bei 14.150/14.200 Punkten. An der Oberseite drohe den Bären sogar ein Short-Squeeze bei weiteren Kapitalzuflüssen, was den DAX weiter antreiben sollte.

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2022 04:50 ET (08:50 GMT)