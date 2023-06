SENTIMENT/US-Anleger bullish - Deutsche Anleger eher neutral

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter auf deutlich bullishem Niveau zeigt sich die Stimmung an den US-Börsen. Die kräftige Erholung der Technologie-Werte hat auch die Anlegerlaune nach oben befördert. In der Vorwoche war sie aus dem Stand von nur 29 Prozent Bullen auf über 44 Prozent gesprungen. Dieses hohe Niveau wird auch in der neuesten Umfrage des Anlegerverbandes AAII verteidigt: Das Bullen-Lager erhöht sich mit 45,2 Prozent sogar noch leicht. Umgekehrt sinkt der Anteil der Bären auf 22,7 Prozent. Der Anteil neutral gestimmter US-Anleger bleibt mit 32,1 Prozent entsprechend kaum verändert.

Die deutschen Anleger ziehen hier wieder einmal nicht mit und zeigen sich uneinheitlich. Trotz der hohen Kursstände wechseln einige Profis sogar von bullish auf bearish, während Privatanleger bei ihrer Meinung verharren: Keine schlechte, aber auch keine gute Ausgangslage für weitere Gewinne, stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen der Umfrage der Börse Frankfurt fest.

Positiver Rahmen spiegelt sich noch nicht in Stimmung wider

Die Stimmung der hiesigen Anleger sei trotz positiver Rahmenbedingungen weiter im Keller. Unter den Profis hätten rund 5 Prozent verkauft, 3 Prozent seien sogar short gegangen. Der Sentiment-Index dieser Gruppe liege nun bei minus 15 Punkten und damit deutlich unter Null. Grund dürfen wohl Gewinnmitnahmen in der Nähe des alten Rekordstands gewesen sein, vermutet Goldberg. Private Anleger hätten indes wenig getan, deren Stimmungspegel sei mit minus 8 Punkten etwas besser.

Unter dem Strich wertet Goldberg die Stimmungslage als "neutral". Die Bären dürften daher diesmal auch kein Kurstreiber weiterer Gewinne sein. Vielleicht, so Goldbergs Hoffnung als "Grundoptimist", ziehe die Nähe des Allzeithochs wieder mehr internationales Kapital an.

June 15, 2023