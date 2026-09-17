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SENTIMENT/US-Anleger vor Fed-Entscheidung sehr pessimistisch

Die Stimmung an der Wall Street hatte sich vor der Fed-Entscheidung vom Mittwoch deutlich eingetrübt. Das zeigt die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII. Die Zahl der Bullen fiel auf 28,8 Prozent aller Anleger, die der Bären stieg rasant auf 53,3 Prozent. In der Vorwoche waren noch 38 Prozent bullisch und 39,3 Prozent bärisch. "Die Umfrage endete genau vor der Fed-Entscheidung", relativiert ein Händler dieses Stimmungsbild. "Soviel Pessimismus im Vorfeld würde eine kräftige Erleichterungsreaktion an der Wall Street zulassen", meint er.

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(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2026 04:36 ET (08:36 GMT)

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