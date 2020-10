SENTIMENT/US-Anleger vor Wahl optimistischer - DAX-Anleger vorsichtig

FRANKFURT (Dow Jones)--Selten liefern die Stimmungsumfragen unter den Privatanlegern in den USA und in Deutschland ein so uneinheitliches Bild. Während der demokratische Herausforderer Joe Biden sowohl in den Umfragen wie in den Wettbüros deutlich vor dem Amtsinhaber Donald Trump als zukünftiger US-Präsident gehandelt wird, werden die Privatanleger in den USA optimistischer, wenn auch nicht euphorisch. Mit aktuell 34,7 Prozent ist ihr Anteil so hoch wie am 2. September; an jenem Tag notierte der S&P-500-Index auf seinem Allzeithoch. Für Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest ist ein Anstieg auf das Hoch von Anfang 2020 bei 45,6 Prozent noch ein langer Weg, dies könnte dann für die Wall Street ein Aktienmarkthoch signalisieren.

In den USA ist laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey das Bullenlager um 8,5 Prozentpunkte auf nun 34,7 Prozent deutlich gestiegen. Im Lager der Pessimisten befinden sich 39 Prozent und damit 4,1 Prozentpunkte weniger als vor Wochenfrist. Hier liegt der historische Durchschnitt bei 30,5 Prozent, der Anteil ist aktuell damit immer noch vergleichsweise hoch. Neutral sind 26,3 Prozent der Befragten gestimmt, was einem Minus von 4,4 Prozentpunkten entspricht.

In Deutschland ist die Wanderung der Privatanleger aus dem Lager der Bullen in das Bärenlager bei andauerndem Scheitern des DAX an der 13.000er Marke während des Befragungszeitraums zu beobachten. Aber auch die Nachrichtenlage über steigende Infektionszahlen mit dem Corona-Virus könnte den Privatanlegern hier auf die Stimmung schlagen. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, sind 35 Prozent (plus 7 Punkte) pessimistisch gestimmt. Der Bullenanteil der Privatanleger fiel um 5 Punkte auf 40 Prozent. 25 Prozent der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu, dies ist ein Minus von 2 Punkten.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2020 05:41 ET (09:41 GMT)