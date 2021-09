SENTIMENT/US-Privatanleger verlassen in Scharen das Bullenlager

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung unter den Privatanlegern in den USA hat sich gegenüber der Vorwoche deutlich eingetrübt. 42 Prozent der ehemaligen Bullen haben das Handtuch geworfen, der größere Teil ist gleich in das Bärenlager gewechselt, der Rest schaut dem Geschehen an der Wall Street nun von der Seitenlinie zu.

Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey verringerte sich der Anteil des Bullenlagers dramatisch auf 22,4 von 38,9 Prozent und damit auch deutlich unter das historische Mittel bei 38 Prozent. Im Lager der Pessimisten befinden sich nun 39,3 (27,2) Prozent, dieser Wert liegt deutlich über dem historischen Mittel bei 30,5. Von der Seitenlinie schauen 38,3 Prozent dem Treiben an der Wall Street zu - nach 33,9 Prozent in der Vorwoche.

Wie ein Fels in der Brandung wirkt dagegen die festgezurrte Stimmungslage unter den Privatanlegern in Deutschland, die auch gut zur DAX-Entwicklung passt, der sich weiter in einer eher engen Spanne wenig bewegt. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, fiel der "Bullenanteil" der Privatanleger um einen Prozentpunkt auf 37 Prozent. Das Lager der Bären stieg dagegen um einen Prozentpunkt auf 39 Prozent, während der Anteil des neutralen Lagers bei 24 Prozent verharrte.

September 16, 2021 04:47 ET (08:47 GMT)