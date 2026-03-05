DAX24.268 +0,3%Est505.891 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 +3,4%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.563 +0,2%Euro1,1622 -0,1%Öl82,69 +0,1%Gold5.155 +0,3%
SENTIMENT/US-Privatanleger wechseln an die Seitenlinie

05.03.26 10:38 Uhr

DOW JONES--Die Stimmung der Privatanleger dies- und jenseits des Atlantiks entwickelt sich weiterhin nicht synchron. Nachdem am Wochenende der Krieg im Nahen Osten entbrannt ist und zum Wochenstart die Indizes zum Abstürzen gebracht hat, wechseln viele Privatanleger in den USA aus dem Bärenlager an die Seitenlinie. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass Gewinne mitgenommen wurden und nun wegen der Volatilität zunächst zugeschaut wird, bis sich der Dunst gelegt hat. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey per 4. März hervorgeht, fiel in den USA der Anteil der Bären auf 35,5 nach 39,8 Prozent. Der Wert liegt damit weiter über dem historischen Durchschnittsniveau von 31 Prozent. Der Anteil der Optimisten zeigte sich mit 33,1 nach 33,2 Prozent stabil. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger stieg dagegen deutlich von 27 auf nun 31,4 Prozent.

Eine entgegengesetzte Entwicklung findet unter Privatanlegern in Deutschland statt. Hier ist ein Run von der Seitenlinie in das Lager der Bären zu beobachten - die auf weiter fallenden Kurse setzen. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, verharrte der Bullenanteil bei 50 Prozent. Das Bärenlager stieg um 14 Punkte auf nun 40 Prozent. Der Anteil der Neutralen fiel um diese 14 Punkte auf nur noch 10 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 04:38 ET (09:38 GMT)