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SENTIMENT/Wenig Veränderung in der Anlegerstimmung

11.06.26 11:31 Uhr

DOW JONES--Wenig verändert zeigt sich das Sentiment an den Börsen in den USA und Deutschland. An der Wall Street wuchs das Lager der Bullen in der vergangenen Woche marginal auf 36,3 Prozent. Der Anteil der Bären ging deutlich zurück auf 37,0 Prozent, von allerdings rekordnahen 41,9 Prozent. Das neutrale Lager vergrößerte sich auf 26,7 nach zuvor 22,6 Prozent, wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt.

In Deutschland hat sich angesichts der anhaltenden Seitwärtsbewegung ebenfalls nicht viel getan. Sentimen-Experte Joachim Goldberg stellt im Rahmen seiner Umfrage für die Börse Frankfurt fest, dass es kaum Anzeichen von Angst gebe. Im DAX werde überwiegend die Seitwärtsbewegung gehandelt.

Während besonders die US-Technologiewerte stark schwankten, bewegten sich europäische Aktien, wie auch der DAX, in einer kleineren Spanne. Rund 10 Prozent der Profis agierten daher kurzfristig und versuchten, die Wellen zu handeln. Aktuell hätten rund 11 Prozent ihre Short-Engagements mit Gewinn verkauft, 9 Prozent seien long gegangen. Das hebe den Sentiment-Index dieser Gruppe auf -11 Punkte. Anders sehe es bei den deutlich passiveren Privatanlegern aus. Hier seien nur 2 Prozent long und 1 Prozent short gegangen. Per Saldo zeigt sich der Sentiment-Index dieser Gruppe bei +2.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 05:32 ET (09:32 GMT)