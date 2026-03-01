DAX23.633 ±-0,0%Est505.767 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2400 -0,9%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.936 +0,1%Euro1,1558 ±0,0%Öl96,24 +2,8%Gold5.182 +0,5%
SENTIMENT/Zweckoptimismus für den DAX - US-Bärenlager deutlich gewachsen

12.03.26 10:57 Uhr
DOW JONES--Erstaunlich gut gelaunt sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt. Wie der jüngsten Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, bleiben 58 Prozent der Institutionellen Anleger im DAX positiv gestimmt, also bullisch. Bei den Privatanleger ist der Bullenanteil sogar um 9 Punkte auf 59 Prozent gestiegen. 25 Prozent (-8) der Profis sind Bären, bei den Privaten 26 Prozent (-14). Damit sind 17 Prozent (+8) der Institutionellen neutral gestimmt und 15 Prozent (+5) der Privatanleger.

Sentiment-Analyst Joachim Goldberg bescheinigt den Anlegern Zweckoptimismus. Für Goldberg ist die Entwicklung ein schlechtes Zeichen. Die Long-Postionen sieht er als Belastung, nach oben rechnet er ab 24.600/24.650 Punkten mit Verkäufen. Nach unten sei die potentielle Nachfrage als Stütze kaum noch vorhanden. Er rechnet auch nicht mit langfristigen Kapitalzuflüssen aus dem Ausland.

Unter den US-Privatanlegern ragierte die Stimmung schon eher auf die Entwicklung im Nahen Osten. Laut der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Bullenanteil zwar nur leicht auf 31,9 von 33,1 Prozent gefallen. Das Bärenlager vergrößerte sich aber kräftig auf 46,4 von 35,5 Prozent in der Vorwoche. Damit sind 21,7 Prozent der US-Privaten neutral gestimmt nach zuvor 31,4 Prozent, so die AAII-Erhebung.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 05:58 ET (09:58 GMT)

