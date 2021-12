Sentix: Anti-Corona-Maßnahmen bremsen deutsche Wirtschaft

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der vom Beratungsunternehmen Sentix für Deutschland erhobene Konjunkturindex ist im Dezember gesunken. Nach Mitteilung von Sentix ging er auf 14,4 (November: 19,7) Punkte zurück. Der Index der aktuellen Lagebeurteilung sank auf 13,8 (24,8) Punkte, während der Erwartungsindex auf 15,0 (14,8) Punkte stieg. "Die Verschärfungen der Corona-Maßnahmen und insbesondere der Ausschluss von Kunden aus dem Einzelhandel durch die 2G-Maßnahmen belasten die Lagewerte in Deutschland erheblich", schreibt Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner in der Mitteilung.

Dieser Lockdown wirke stärker negativ auf die Konjunktur als die vorherigen. Der deutliche Rückgang der Lagebeurteilung lasse eine "technische" Rezession, also einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vierten und ersten Quartal, möglich erscheinen.

Der Konjunkturindex des Euroraums ging auf 13,5 (18,3) Punkte zurück, wobei die Lagebeurteilung auf 13,3 (23,5) Punkte sank, die Erwartungen aber auf 13,8 (13,3) Punkte anzogen. "Die vor allem in Deutschland und Österreich ergriffenen Lockdown-Maßnahmen dämpfen das aktuelle Wirtschaftsgeschehen erheblich", konstatiert Hübner. Angesichts der weiter steigenden Erwartungen hält Hübner das Basisszenario eines "mid-cycle-slowdowns", also einer Konsolidierung in der Mitte eines Zyklus, vorerst weiter für valide.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2021 04:30 ET (09:30 GMT)