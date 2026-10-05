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Sentix-Konjunkturindex Deutschland sinkt im Oktober

DOW JONES--Die Einschätzung der deutschen Wirtschaft durch Investoren hat sich im Oktober leicht eingetrübt. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex für Deutschland sank auf minus 3,6 (September: minus 2,8) Punkte. Allerdings verbesserte sich die Beurteilung der aktuellen Lage zum vierten Mal in Folge, und zwar auf minus 14,5 (minus 16,8), den höchsten Wert seit Mai 2023. "Das hört sich allerdings besser an als es ist, denn die Lagewerte sind mit minus 14,5 Punkten noch immer negativ", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner diese Entwicklung. Immerhin zeige die deutsche Konjunktur, dass sie sich nicht vollends von der globalen Konjunktur entkoppelt habe. Die Index der Erwartungen sank dagegen auf 8,0 (12,3) Punkte.

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Der Konjunkturindex des Euroraums ging auf 2,7 (5,1) Punkte zurück, wobei der Lageindex bei minus 3,3 Punkten verharrte und der Erwartungsindex auf 8,8 (13,8) Punkte sank. "Die Eurozone tut sich schwer, ihre konjunkturelle Schwächephase hinter sich zu lassen. Und dieses Mal ist es nicht vorrangig die Schwäche der deutschen Volkswirtschaft, welche die Eurozone belastet. Vielmehr rückt die französische Konjunktur und hier vor allem der starke Zinsanstieg für französische Staatsanleihen in den Fokus", erläutert Hübner.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)

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