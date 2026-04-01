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Sentix-Konjunkturindex Deutschland sinkt weiter

07.04.26 10:29 Uhr

DOW JONES--Die Konjunkturstimmung in Deutschland hat sich nach dem kriegsbedingten Einbruch im März im April weiter eingetrübt. Der von dem Beratungsinstitut Sentix erhobene Konjunkturindex sinkt auf minus 27,7 (März: minus 12,1) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung geht auf minus 38,0 (minus 25,0) Punkte zurück - der erste Rückgang seit Dezember 2025. Der Index der Erwartung fällt auf minus 16,8 (plus 1,8) Punkte, den niedrigsten Wert seit September 2024. "Sowohl der Ifo als auch der ZEW haben die März-Indikation vom 'first mover' bereits nachvollzogen. Weitere Rücksetzer sind gemäß der neuesten Sentix-Vorgabe im April wahrscheinlich. Damit dürfte der Weg für die übrigen Frühindikatoren klar vorgezeichnet sein", kommentiert Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy die Zahlen.

Der Sentix-Konjunkturindex des Euroraums verringert sich auf minus 19,2 (minus 2,1) Punkte, wobei der Lageindex auf minus 22,8 (minus 9,5) Punkte sinkt und der Erwartungsindex auf minus 15,5 (plus 3,5) Punkte. "Investoren erkennen zunehmend, dass das Risiko einer erneuten Rezession wieder in den Fokus rückt", urteilt Hussy. Die Entwicklung stehe im unmittelbaren Zusammenhang mit den anhaltend hohen Rohölpreisen von über 110 US-Dollar je Barrell und den Lieferengpässen an der Straße von Hormus infolge des Iran-Krieges.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)