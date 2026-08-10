Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt im August

10.08.26 10:29 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Konjunkturerwartungen von Anlegern für Deutschland sind im August das dritte Mal in Folge gestiegen. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex kletterte auf minus 11,9 (Juli: minus 19,4) Punkte, das höchste Niveau seit Februar. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf minus 28,3 (minus 39,8) und der Index der Erwartungen auf plus 6,0 (plus 3,5) Punkte.

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"Trotz des deutlichen Anstiegs bleibt das Ausgangsniveau niedrig: Vor allem die Lagekomponente signalisiert weiterhin eine schwache wirtschaftliche Grundverfassung", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy die Daten.

Der Konjunkturindex für den Euroraum erhöhte sich im August auf plus 0,9 (minus 3,1) Punkte, wobei die Lagebeurteilung auf minus 8,0 (minus 14,8) anzog und der Erwartungsindex auf plus 10,3 (plus 9,3) Punkte. Der Konjunkturindex ist damit das vierte Mal in Folge gestiegen.

"Unterstützt wird die Stimmungsaufhellung durch zuletzt überraschend robuste Wirtschaftsdaten in der Eurozone", erklärte Hussy. "Steigende Investitionen, staatliche Ausgaben und eine zunehmende wirtschaftspolitische Stimulierung wirken ebenfalls stabilisierend. Zudem scheint der kräftige Vertrauensschock infolge des Iran-Krieges zumindest teilweise verarbeitet."

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

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August 10, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)