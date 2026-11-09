DAX 26.001 +0,7%ESt50 6.222 +0,8%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,74 -2,6%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.276 -1,2%Euro 1,1196 +0,5%Öl 97,3 -1,0%Gold 4.100 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt leicht im November

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Meinung von Investoren zur Konjunktur in Deutschland hat sich im November marginal verbessert. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex stieg auf minus 3,3 (Oktober: minus 3,6) Punkte. Der Index der aktuellen Lage erhöhte sich auf minus 14,0 (minus 14,5) Punkte, was das höchste Niveau seit Mai 2023 ist. Der Erwartungsindex blieb bei 8,0 Punkten.

Werbung

"Die deutsche Wirtschaft zeigt somit erste Stabilisierungstendenzen, ohne bislang den entscheidenden Befreiungsschlag zu schaffen", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy die Zahlen. Angesichts ausbleibender Reformimpulse, hoher Standortkosten und anhaltender wirtschaftspolitischer Unsicherheiten bleibe die Erholung auf einem fragilen Fundament.

Der Konjunkturindex des Euroraums sank dagegen auf 2,4 (2,7) Punkte, wobei die Lagebeurteilung bei minus 3,3 Punkte blieb, aber die Erwartungen auf 8,3 (8,8) Punkte nachgaben. "Trotz eines leicht positiven Gesamtindex' verdeutlicht die anhaltend negative Lagebeurteilung, dass die Eurozone ihre wirtschaftliche Schwächephase noch nicht überwunden hat", konstatierte Hussy. Dabei fordere insbesondere das wirtschaftspolitische Umfeld seinen Tribut. Steigende Zinsen, hohe Rohölpreise und politische Unsicherheiten belasteten die Konjunktur.

"Die instabilen Verhältnisse in Frankreich, die gewaltsamen Proteste und die wieder aufflammenden Enteignungsdebatten in Berlin verunsichern Unternehmen und Investoren", meinte Hussy. Hinzu kommt nach seiner Einschätzung die Diskussion in vielen EU-Ländern um weitere Finanzhilfen für die Ukraine, die angesichts angespannter Staatshaushalte und begrenzter EU-Finanzmittel Fragen nach Finanzierung und Prioritäten aufwerfe.

Werbung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 04:30 ET (09:30 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.