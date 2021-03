Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt weiter

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anstieg des Sentix-Konjunkturindex für Deutschland hat sich im März fortgesetzt. Nach Mitteilung von Sentix stieg der Index auf plus 11,9 (Februar: plus 8,6) Punkte, den höchsten Wert seit November 2018. Der Index der Lagebeurteilung zog auf minus 9,5 (minus 15,5) Punkte an, und der Index der Erwartungen verharrte bei plus 35,8 Punkten. Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner schreibt in der Mitteilung, die Kritik der Wirtschaft an der Politik der Bundesregierung im Umgang mit der Corona-Pandemie schlage sich nicht im Index nieder. "Hier erhalten wir auch für Deutschland das gleiche Bild der weiteren Lageverbesserung, wie wir es auch für andere Weltregionen messen können", so Hübner.

Der Konjunkturindex des Euroraums steigt auf plus 5,0 (minus 0,2) Punkte, wobei die Lagebeurteilung minus 19,3 (minus 27,5) Punkte erreicht und die Erwartungen auf plus 32,5 (plus 31,5) Punkte zulegen. "Die in vielen Staaten der Eurozone noch immer geltenden Einschränkungen aufgrund der Corona-Eindämmungsmaßnahmen haben erstaunlicherweise nur eine geringe Auswirkung auf die Sentix-Konjunkturindizes", konstatiert Hübner. Die Hoffnung der Anleger ist, dass sich der Erholungspfad weiter fortsetze. Positiv sei festzuhalten, dass die Pandemie auf globaler Ebene ihren Höhepunkt durchschritten zu haben scheine.

March 08, 2021 04:30 ET (09:30 GMT)