Sentix-Konjunkturindex für Deutschland fällt im Juli

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Konjunktureinschätzung von Investoren für Deutschland hat sich im Juli erstmals nach drei Verbesserungen in Folge wieder eingetrübt. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex sank auf minus 19,0 (Juni: minus 12,5) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung ging auf minus 32,3 (minus 26,3) Punkte zurück und der Index der Erwartungen auf minus 4,8 (plus 2,3) Punkte. "Der erhoffte Rückenwind aus einer gelungenen Fußball-EM verpufft", kommentiert Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy die Daten. Der jüngste Zugewinn der Erwartungswerte sei ohnehin mit wenig Dynamik verlaufen, und nun werde dieser Hoffnungstrend wieder komplett in Frage gestellt.

Der Konjunkturindex des Euroraums ging ebenfalls zurück - nach acht Anstiegen in Folge. Der Index sank auf minus 7,3 (plus 0,3) Punkte, wobei der Lageindex auf minus 15,8 (minus 9,0) Punkte nachgab und der Erwartungsindex auf plus 1,5 (plus 10,0) Punkte. "Gerade letzteres dürfte die Prognostiker beunruhigen, da sich die ohnehin trübe Wirtschaftslage auf Sicht von sechs Monaten nochmals eintrübt", befindet Hussy.

Sorgen bereiteten den Anlegern nicht nur die Wahlen in Frankreich. Auch in Deutschland rückten langsam die Landtagswahlen in den Anleger-Fokus. "Zudem steigt die Irritation über den Gesundheitszustand des amtierenden US-Präsidenten und die offene Frage, wer letztlich gegen Trump ins Rennen ums Weiße Haus einsteigt", meint Hussy.

