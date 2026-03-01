DAX23.127 -2,0%Est505.594 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 +3,4%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.828 +2,7%Euro1,1569 +0,3%Öl104,9 +12,5%Gold5.126 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sprunghafter Anstieg der Ölpreise: DAX fällt unter 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen brechen ein -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, Samsung, SK hynix, NVIDIA, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Alphabet A (ex Google)-Aktie Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Alphabet A (ex Google)-Aktie
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sentix-Konjunkturindex für Deutschland fällt im März

09.03.26 10:29 Uhr

DOW JONES--Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobenen Konjunkturindex für Deutschland ist im März wegen des Iran-Krieges deutlich gefallen. Wie Sentix mitteilte, ging er nach zwei Anstiegen in Folge auf minus 12,1 (Februar: minus 6,9) Punkte zurück, wobei der Index der Lagebeurteilung seine Aufwärtsbewegung aber fortsetzte und auf minus 25,0 (minus 27,5) Punkte stieg. "Damit erreichte der Lageindex den höchsten Stand seit Juli 2025, wobei ein Jubel verfrüht erscheint: die wirtschaftliche Lage wird immer noch als 'schlecht' eingestuft", erläuterte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy. Der Erwartungsindex gab auf plus 1,8 (plus 16,3) Punkte nach.

Wer­bung

Der Sentix-Index des Euroraums fiel auf minus 3,1 (plus 4,2) Punkte. Die Lagebeurteilung ging auf minus 9,5 (minus 6,8) Punkte zurück, die Erwartungen sanken auf plus 3,5 (plus 15,8) Punkte. "Damit wird der konjunkturelle Aufwärtstrend der vergangenen Monate in Frage gestellt. Der Energiepreisschock und die geopolitischen Risiken bremsen den zuvor gestiegenen Optimismus für die Wirtschaft in Euroland ein", urteilte Hussy.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 05:30 ET (09:30 GMT)