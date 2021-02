Sentix-Konjunkturindex für Deutschland sinkt im Februar

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der vom Beratungsunternehmen Sentix für Deutschland erhobene Konjunkturindex ist im Februar erstmals seit November wieder gesunken. Nach Mitteilung von Sentix beurteilten die befragten Investoren die Konjunkturerwartungen etwas schwächer als im Vormonat, ihre Beurteilung der aktuellen Konjunkturlage besserte sich allerdings leicht und erreichte den höchsten Wert seit März 2020. Der Gesamtindex sank auf plus 8,6 (Januar: plus 9,2) Punkte, der Lageindex stieg auf minus 15,5 (minus 15,8) Punkte, und der Erwartungsindex ging auf plus 35,8 (plus 37,5) Zähler zurück.

"Das Schneckentempo der Lageerholung wird trotzdem zum Problem, wenn sich der Lockdown weiter hinzieht", schrieb Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy in der Mitteilung. Die Erwartungslücke - Erwartungen minus Lage - sei mit knapp 50 Indexpunkten sehr hoch. Insgesamt präsentiert sich die deutsche Wirtschaft laut Hussy aber immer noch besser als der europäische Durchschnitt. "Die Anleger bauen vor allem auf positive Effekte der Weltkonjunktur", kalkulierte Hussy. Insbesondere aus den USA und aus Asien seien stärkere Wachstumssignale messbar, die mittelfristig positiv auf die deutschen Exporte ausstrahlen sollten.

Der Konjunkturindex des Euroraums sank auf minus 0,2 (plus 1,3) Punkte, wobei die Lagebeurteilung auf minus 27,5 (minus 26,5) Punkte zurückging und die Erwartungskomponente auf plus 31,5 (plus 33,5) Punkte. "Die Lockdowns in vielen europäischen Ländern hinterlassen ihre Spuren", konstatierte Hussy. Im internationalen Kontext hinke Euroland kräftig hinterher, was auch am "Bestelldebakel" und dem dadurch verursachten langsameren Impftempo liege.

