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Sentix-Konjunkturindex für Deutschland sinkt weiter

04.05.26 10:29 Uhr

DOW JONES--Die Auffassung von Anlegern zur Lage und dem Ausblick für die deutsche Wirtschaft hat sich im Mai weiter verschlechtert. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix für Deutschland erhobene Konjunkturausblick sinkt auf minus 30,9 (April: minus 27,7) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung geht auf minus 42,3 (minus 38,0) Punkte zurück, den tiefsten Stand seit Februar 2025. Und der Index der Konjunkturerwartungen sinkt auf minus 18,8 (minus 16,8) Punkte, den niedrigsten Stand seit September 2024.

Der Kommentar von Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner dazu lautet: "Deutschland befindet sich in der Krise. Zum einen in einer Regierungskrise, mit einem Kanzler, um den es zunehmend einsam zu werden scheint. Dies dürfte auch mit der zweiten Krise, dem ökonomischen Sonderweg Deutschlands, zusammenhängen." Deutschland habe als Exportnation gegolten und sollte eigentlich von globalen Erholungstendenzen profitieren. "Dieser Zusammenhang gilt anscheinend nicht mehr. Die deutsche Konjunktur hat sich nachhaltig und negativ abgekoppelt", meint Hübner.

Der Konjunkturindex des Euroraums steigt dagegen - erstmals seit Februar - und zwar auf minus 16,4 (minus 19,2) Punkte. Die Lagebeurteilung verbessert sich auf minus 21,5 (minus 22,8) und die Erwartungen klettern auf minus 11,3 (minus 15,5) Punkte. "Obwohl der Iran-Krieg noch immer schwelt und eine Beendigung noch nicht absehbar ist, zeigen sich die Anleger in Bezug auf die Konjunkturtendenzen erstaunlich entspannt", konstatiert Hübner. Beide Indizes blieben jedoch im negativen Bereich und damit sei auch die Rezessionsgefahr akut.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)