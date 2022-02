Sentix-Konjunkturindex für Deutschland und Euroraum steigt leicht

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der vom Beratungsunternehmen Sentix für Deutschland erhobene Konjunkturindex ist im Februar leicht gestiegen. Nach Mitteilung von Sentix erhöhte sich der Index auf 17,9 (Januar: 17,0) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung stieg auf 20,0 (19,0) Punkte und der Index der Erwartungen auf 15,8 (15,0) Punkte. Letzterer war der höchste Wert seit Juli 2021. "Dabei könnte es wohl besser laufen, wenn auch in Deutschland die Corona-Bedingungen endlich gelockert würden, wie es andere europäische Staaten bereits angekündigt oder eingeleitet haben", schreibt Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner in der Veröffentlichung. Immerhin scheine ein nachhaltiger Abriss der Wirtschaftsdynamik aktuell kein Thema.

Der Index des Euroraums lag bei 16,6 (14,9) Punkten, wobei der Lageindex auf 19,3 (16,3) Punkte anzog und der Erwartungsindex auf 14,0 (13,5) Punkte. Hübner zufolge deutet das auf eine stabile Konjunktur im Euroraum hin. "Damit bleibt es bei unserer seit Monaten an dieser Stelle geäußerten Vermutung, dass wir uns in einem 'mid-cycle-slowdown' befinden, also einer Wachstumsmoderation in der Mitte eines Konjunkturzyklus", schreibt Hübner. Diese Phase der Moderation sei aber noch nicht abgeschlossen, denn es fehlten nachhaltige neue Wachstumstreiber. "Vor allem von der internationalen Konjunktur fehlt es an Impulsen."

February 07, 2022 04:30 ET (09:30 GMT)