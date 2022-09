Sentix: Krise vertieft sich - Erwartungen auf Allzeittief

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland zeichnet im September weiterhin ein kritisches Bild. Der Gesamtindex sinkt zum dritten Mal in Folge und erreicht minus 29,9 (August: minus 24,4) Zähler. Der Index der Lagebeurteilung fällt auf minus 23,5 (minus 14,8) Punkte. Und der Erwartungsindex verzeichnet einen weiteren Einbruch auf minus 36,0 (minus 33,5) Zähler - das ist ein Allzeittief.

"Dies zeigt die gesamte Dramatik der aktuellen Krise: Die Lage ist schon schlecht, doch noch erblicken die Anleger kein nachhaltiges Licht am Ende des Tunnels", erklärte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. "Die Realwirtschaft wird sich dieser Eintrübung kaum widersetzen."

Auch in der Eurozone vertieft sich das rezessive Bild und trägt nach den Worten von Hübner "inzwischen historisch einmalige Züge". Der Konjunkturindex für diese Region fällt minus 31,8 (minus 25,4) Punkte. Der Index für die aktuelle Lage sinkt auf minus 26,5 (minus 16,3) und der Erwartungsindex auf minus 37,0 (minus 33,8) Punkte.

"Nie zuvor in der mehr als 20-jährigen Historie, mit Ausnahme der Finanzkrise im Jahr 2008, war die Lagebeurteilung der Anleger zur Euroland-Konjunktur so schwach - und die Erwartungswerte gleichzeitig ebenfalls so niedrig", erklärte Hübner. Sehr wahrscheinlich habe bereits eine erhebliche, rezessive Entwicklung eingesetzt.

Auch die US-Wirtschaft, derzeit noch die robusteste Weltregion, stehe weiter auf der Kippe. Die Lagewerte sinken wieder an die Null-Punkte-Grenze und signalisierten damit einen kritischen Momentumverlust. Auch in den USA verschlechtern sich die Erwartungswerte weiter, wenn auch in einem weniger dramatischen Umfang.

Auf globaler Ebene neige sich die Waage ebenfalls deutlich in Richtung Rezession, urteilte Hübner. Der Gesamtindex des globalen Aggregats notiert auf dem niedrigsten Wert seit Mai 2020. Besonders beachtlich und besorgniserregend sei der dritte Rückgang in Folge der Werte für Asian ex Japan. Auch China drohe nun in eine Stagnation abzurutschen.