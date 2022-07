Sentix: Zeichen stehen auf Krise - Erwartungen auf Allzeittief

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland ist im Juli wegen der Gefahr eines Kollapses der Energieversorgung abgestürzt. Die Erwartungen brechen sogar auf ein Allzeittief ein, lassen also sogar die Werte während der Finanz- und Bankenkrise 2008 hinter sich. Der Sentix-Gesamtindex fiel auf minus 24,2 (Juni: minus 12,8) Punkte, der niedrigste Stand seit Mai 2020. Der Index der Lagebeurteilung ging auf minus 13,0 (minus 2,0) Punkte zurück. Der Erwartungsindex brach auf das Rekordtief von minus 38,9 (minus 23,0) Punkte ein.

"Die einstige Lokomotive der Euroland-Konjunktur schlittert in eine Wirtschaftskrise", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. "Die Hoffnung, die Gasspeicher bis zum Winter noch einigermaßen zu befüllen, könnte von Russland jederzeit torpediert werden. Dann gibt es kaum noch Ausgleichsmöglichkeiten. In Deutschland müssen einige ideologische Grenzen übersprungen werden, um einen 'Lehman-Moment' im Energiesektor zu verhindern."

Der Konjunkturindex der Eurozone geht auf minus 26,4 (minus 15,8) Punkte zurück, der Index der aktuellen Lage auf minus 16,5 (minus 7,3) und der Erwartungsindex auf minus 35,8 (minus 24,0) Punkte. "Anfang Juli geht der Absturz der Konjunktur in der Eurozone in die nächste Runde", erklärte Hübner. "Wir erleben einen einzigartigen Absturz in den sentix Konjunkturindizes. Lagewerte wie aktuell begründen die Erwartung, dass eine Rezession unvermeidlich ist. Nun gilt es, die Tiefe einer solchen Rezession auszuloten."

Die Dynamik erinnere in jeder Hinsicht stark an das Krisenjahr 2008. Und während es damals um den Zusammenbruch des Finanzsystems gegangen sei, bestehe nun die Gefahr des Kollapses der europäischen Energieversorgung. "Während das Finanzsystem im Wesentlichen aus Geld besteht, welches bei Bedarf von der eigenen Notenbank in beliebiger Höhe gedruckt werden kann, ist fehlendes Gas nicht so einfach zu ersetzen", meinte Hübner. Es werde also Zeit, dass die Regierungen den Ernst der Lage begriffen und wirksame Gegenmaßnahmen träfen.

Auch international sehe die Lage nicht viel besser aus. Die USA verzeichneten den fünften Rückgang der Lagewerte in Folge; eine Rezession werde damit auch dort immer wahrscheinlicher. Lateinamerika bleibe in einer Dauer-Rezession gefangen. Einzig die asiatische Region, angeführt von China, hielten sich bei moderaten Rückgängen vergleichsweise gut.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2022 04:30 ET (08:30 GMT)