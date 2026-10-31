SEPLAT Petroleum Development Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

SEPLAT Petroleum Development Company hat am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 GBP je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SEPLAT Petroleum Development Company 702,0 Millionen GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 577,6 Millionen GBP erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net