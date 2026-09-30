September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Sartorius Stedim Biotech-Aktie

30.09.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 250,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Sartorius Stedim Biotech auf 217,20 EUR beläuft.

3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Sartorius Stedim Biotech -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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