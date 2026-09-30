September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Sartorius Stedim Biotech-Aktie
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3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Sartorius Stedim Biotech-Aktie veröffentlicht.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 250,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Sartorius Stedim Biotech auf 217,20 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|250,00 EUR
|15,10
|30.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|260,00 EUR
|19,71
|28.09.2026
|Barclays Capital
|240,00 EUR
|10,50
|08.09.2026
Redaktion finanzen.net
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