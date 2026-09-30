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September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Sartorius Stedim Biotech-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius Stedim Biotech
218.80 EUR 2.20 EUR 1.02 %
Charts | News | Analysen

3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Sartorius Stedim Biotech-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 250,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Sartorius Stedim Biotech auf 217,20 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital250,00 EUR15,1030.09.2026
JP Morgan Chase & Co.260,00 EUR19,7128.09.2026
Barclays Capital240,00 EUR10,5008.09.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Sartorius Stedim Biotech Aktie News

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Sartorius Stedim Biotech Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius Stedim Biotech nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15:36 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
28.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
20.08.26 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
12.08.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets

Information

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