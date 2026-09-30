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September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur AstraZeneca-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
143.35 EUR -2.15 EUR -1.48 %
Charts | News | Analysen

Im September 2026 haben 22 Experten die AstraZeneca-Aktie analysiert.

16 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 141,35 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von AstraZeneca auf 122,80 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG117,00 GBP-4,7230.09.2026
Jefferies & Company Inc.175,00 GBP42,5129.09.2026
RBC Capital Markets145,00 GBP18,0829.09.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP30,2929.09.2026
Deutsche Bank AG117,00 GBP-4,7229.09.2026
UBS AG152,00 GBP23,7816.09.2026
Jefferies & Company Inc.175,00 GBP42,5116.09.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP30,2916.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)150,00 GBP22,1515.09.2026
Deutsche Bank AG117,00 GBP-4,7215.09.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP30,2914.09.2026
Jefferies & Company Inc.175,00 GBP42,5114.09.2026
Deutsche Bank AG115,00 GBP-6,3510.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)1,60 GBP-98,7010.09.2026
RBC Capital Markets145,00 GBP18,0809.09.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP30,2908.09.2026
Deutsche Bank AG115,00 GBP-6,3508.09.2026
Barclays Capital160,00 GBP30,2908.09.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP30,2907.09.2026
Jefferies & Company Inc.175,00 GBP42,5107.09.2026
Deutsche Bank AG115,00 GBP-6,3502.09.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP30,2901.09.2026

Redaktion finanzen.net

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AstraZeneca Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:36 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG

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