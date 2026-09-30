September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur AstraZeneca-Aktie

30.09.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 141,35 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von AstraZeneca auf 122,80 GBP beläuft.

16 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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