September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur AstraZeneca-Aktie
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Im September 2026 haben 22 Experten die AstraZeneca-Aktie analysiert.
16 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 141,35 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von AstraZeneca auf 122,80 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|117,00 GBP
|-4,72
|30.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|42,51
|29.09.2026
|RBC Capital Markets
|145,00 GBP
|18,08
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|30,29
|29.09.2026
|Deutsche Bank AG
|117,00 GBP
|-4,72
|29.09.2026
|UBS AG
|152,00 GBP
|23,78
|16.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|42,51
|16.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|30,29
|16.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|150,00 GBP
|22,15
|15.09.2026
|Deutsche Bank AG
|117,00 GBP
|-4,72
|15.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|30,29
|14.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|42,51
|14.09.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-6,35
|10.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1,60 GBP
|-98,70
|10.09.2026
|RBC Capital Markets
|145,00 GBP
|18,08
|09.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|30,29
|08.09.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-6,35
|08.09.2026
|Barclays Capital
|160,00 GBP
|30,29
|08.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|30,29
|07.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|42,51
|07.09.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-6,35
|02.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|30,29
|01.09.2026
Redaktion finanzen.net
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