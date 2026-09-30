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September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Rolls-Royce-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
17.07 EUR -0.35 EUR -2.02 %
Charts | News | Analysen

Die Rolls-Royce-Aktie wurde im September 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Analyst empfiehlt die Rolls-Royce-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Rolls-Royce ein Kursziel von 17,50 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,88 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 14,62 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research16,00 GBP9,4722.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)19,00 GBP29,9914.09.2026

Redaktion finanzen.net

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Rolls-Royce Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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