September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Rolls-Royce-Aktie
Werte in diesem Artikel
Die Rolls-Royce-Aktie wurde im September 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Analyst empfiehlt die Rolls-Royce-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Rolls-Royce ein Kursziel von 17,50 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,88 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 14,62 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|16,00 GBP
|9,47
|22.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19,00 GBP
|29,99
|14.09.2026
Redaktion finanzen.net
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