September 2026: Die Expertenmeinungen zur Schaeffler-Aktie
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3 Analysten gaben ihre Einschätzung der Schaeffler-Aktie preis.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Schaeffler mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 8,233 EUR für die Schaeffler-Aktie, was einem Anstieg von 1,84 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 6,390 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|8,50 EUR
|33,02
|28.09.2026
|Deutsche Bank AG
|7,50 EUR
|17,37
|28.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|8,70 EUR
|36,15
|23.09.2026
Redaktion finanzen.net
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