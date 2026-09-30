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September 2026: Die Expertenmeinungen zur Schaeffler-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
6.40 EUR -0.05 EUR -0.78 %
Charts | News | Analysen

3 Analysten gaben ihre Einschätzung der Schaeffler-Aktie preis.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Schaeffler mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 8,233 EUR für die Schaeffler-Aktie, was einem Anstieg von 1,84 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 6,390 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.8,50 EUR33,0228.09.2026
Deutsche Bank AG7,50 EUR17,3728.09.2026
Jefferies & Company Inc.8,70 EUR36,1523.09.2026

Redaktion finanzen.net

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Schaeffler Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.09.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
23.09.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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