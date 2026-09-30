September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Akzo Nobel-Aktie angepasst
Werte in diesem Artikel
Die Akzo Nobel-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 64,67 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 7,91 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Akzo Nobel-Aktie von 56,76 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|62,00 EUR
|9,23
|30.09.2026
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|5,71
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|72,00 EUR
|26,85
|24.09.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Akzo Nobel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Akzo Nobel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen