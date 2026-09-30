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September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Akzo Nobel-Aktie angepasst

Werte in diesem Artikel
Aktien
Akzo Nobel N.V.
56.96 EUR 0.92 EUR 1.64 %
Charts | News | Analysen

Die Akzo Nobel-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 64,67 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 7,91 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Akzo Nobel-Aktie von 56,76 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research62,00 EUR9,2330.09.2026
Deutsche Bank AG60,00 EUR5,7129.09.2026
JP Morgan Chase & Co.72,00 EUR26,8524.09.2026

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14:31 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
06.08.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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