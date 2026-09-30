September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Akzo Nobel-Aktie angepasst

30.09.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 64,67 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 7,91 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Akzo Nobel-Aktie von 56,76 EUR.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Die Akzo Nobel -Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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