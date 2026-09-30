September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Unilever-Aktie angepasst

30.09.26 18:00 Uhr

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Im September 2026 haben 6 Experten die Unilever-Aktie analysiert.

5 Experten stufen die Unilever-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Unilever mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 56,75 GBP für die Unilever-Aktie, was einem Anstieg von 10,72 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 46,04 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 58,00 GBP 25,99 30.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 25.09.2026 Bernstein Research 58,00 GBP 25,99 17.09.2026 Bernstein Research 58,00 GBP 25,99 16.09.2026 Bernstein Research 58,00 GBP 25,99 07.09.2026 Deutsche Bank AG 51,50 GBP 11,87 07.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 57,00 GBP 23,82 01.09.2026

Redaktion finanzen.net