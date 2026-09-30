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September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Unilever-Aktie angepasst

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever PLC
54.50 EUR 0.57 EUR 1.06 %
Charts | News | Analysen

Im September 2026 haben 6 Experten die Unilever-Aktie analysiert.

5 Experten stufen die Unilever-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Unilever mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 56,75 GBP für die Unilever-Aktie, was einem Anstieg von 10,72 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 46,04 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research58,00 GBP25,9930.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--25.09.2026
Bernstein Research58,00 GBP25,9917.09.2026
Bernstein Research58,00 GBP25,9916.09.2026
Bernstein Research58,00 GBP25,9907.09.2026
Deutsche Bank AG51,50 GBP11,8707.09.2026
JP Morgan Chase & Co.57,00 GBP23,8201.09.2026

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
13:31 Unilever Outperform Bernstein Research
25.09.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
16.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
07.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research

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