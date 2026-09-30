September 2026: So schätzen Experten die Ottobock-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Ottobock veröffentlicht.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 74,50 EUR beziffert, während der aktuelle Ottobock-Kurs an der Börse XETRA bei 53,10 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|83,00 EUR
|56,31
|15.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|66,00 EUR
|24,29
|11.09.2026
Redaktion finanzen.net
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