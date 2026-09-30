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September 2026: So schätzen Experten die Ottobock-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
53.60 EUR -1.10 EUR -2.01 %
Charts | News | Analysen

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Ottobock veröffentlicht.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 74,50 EUR beziffert, während der aktuelle Ottobock-Kurs an der Börse XETRA bei 53,10 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.83,00 EUR56,3115.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)66,00 EUR24,2911.09.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ottobock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 Ottobock Buy UBS AG
18.08.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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