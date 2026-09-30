September 2026: So schätzen Experten die Ottobock-Aktie ein

30.09.26 18:00 Uhr

Werte in diesem Artikel

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Ottobock veröffentlicht.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 74,50 EUR beziffert, während der aktuelle Ottobock-Kurs an der Börse XETRA bei 53,10 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 83,00 EUR 56,31 15.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 66,00 EUR 24,29 11.09.2026

Redaktion finanzen.net