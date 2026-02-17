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SER Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

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SER Industries Ltd
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SER Industries hat am 03.07.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,38 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SER Industries ein EPS von -1,880 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,1 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 65,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,020 INR beziffert. Im Vorjahr hatte SER Industries ein Ergebnis je Aktie von -3,920 INR vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,42 Prozent auf 5,53 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,67 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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