Serabi Gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

23.09.26 06:35 Uhr

Serabi Gold präsentierte in der am 22.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Serabi Gold 0,100 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36,9 Millionen GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26,2 Millionen GBP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net