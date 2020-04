Serbien lockert Anti-Corona-Maßnahmen leicht

BELGRAD (dpa-AFX) - Serbien nimmt leichte Lockerungen an den Maßnahmen vor, die es zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängt hat. Die nächtliche Ausgangssperre an Werktagen werde ab kommendem Dienstag um eine Stunde verkürzt, erklärte Präsident Aleksandar Vucic am späten Samstagabend im regierungsnahen Fernsehsender Pink TV. Menschen über 65, für die derzeit eine komplette Ausgangssperre gilt, dürfen dann ihre Häuser und Wohnungen drei Mal in der Woche für jeweils eine Stunde verlassen. Dienstleistungseinrichtungen und Geschäfte sollen über die kommenden Wochen stufenweise wieder öffnen.

Keine Angaben machte Vucic zu den langen Ausgangssperren an den Wochenenden. Am Sonntag begingen die orthodoxen Serben das Osterfest unter einer besonders langen Ausgangssperre. Sie dauert bis Dienstag früh und erstreckt sich über 84 Stunden.

Bis Samstagnachmittag waren in Serbien 5994 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. 117 starben./bb/gm/DP/mis