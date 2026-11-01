Seres Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Seres Group hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 37,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,66 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,59 Milliarden HKD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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