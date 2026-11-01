Seres Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

01.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 37,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,66 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,59 Milliarden HKD umgesetzt.

Seres Group hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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