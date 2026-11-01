Seres Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Seres Group hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Seres Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,17 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 38,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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