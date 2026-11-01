Seres Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

Seres Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,17 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 38,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Seres Group hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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