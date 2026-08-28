Serie von Betriebstreffen zu Krise bei VW endet

31.08.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) endet mit der Betriebsversammlung am Montag (9.30 Uhr) im Werk in Hannover eine Serie von außerordentlichen Treffen zwischen Vorstand und Belegschaft. Es ist die neunte und letzte Zusammenkunft dieser Art vor möglichen neuen Beschlüssen.

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Es ging und geht um nicht weniger als die Zukunft des Konzerns, zu dem auch Porsche und Audi gehören - VW ist einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Die Führung will die Kosten senken und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern, Belegschaft, Gewerkschaften und Politik bangen um Arbeitsplätze und Standorte.

Schon in dieser Woche könnte der Sparkurs bei einer Aufsichtsratssitzung konkreter werden. Nach Medienberichten tritt das Kontrollgremium an diesem Freitag zusammen./dmo/DP/stw