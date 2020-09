Tesla-Aktie gibt vorbörslich nach: Musk dämpft Erwartungen vor Teslas "Battery Day"

Was der E-Auto-Bauer am Dienstag beim "Battery Day" an Verbesserungen vorstellen werde, könne erst nach 2022 in großer Stückzahl gefertigt werden, schrieb Musk am Montag auf Twitter

Important note about Tesla Battery Day unveil tomorrow. This affects long-term production, especially Semi, Cybertruck & Roadster, but what we announce will not reach serious high-volume production until 2022. - Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2020

Tatsächlich plane Tesla, bei Panasonic, LG Chem, CATL und möglicherweise weiteren Herstellern mehr Batterien zu kaufen.

Zahlreiche Experten sagen voraus, dass die Kalifornier am Dienstag Fortschritte bei der Batterie-Technik bekanntgeben werden, die den technologischen Vorsprung Teslas vor Rivalen wie General Motors und Volkswagen vergrößern dürften. Im August hatte Musk auf Twitter erklärt, Tesla werde möglicherweise in drei bis vier Jahren in der Lage sein, Batterien mit einer um die Hälfte höheren Energie-Dichte zu fertigen. Dies könne elektrisch betrieben Flugzeuge ermöglichen.

Die Tesla-Aktie fällt im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise um 2,72 Prozent auf 437 US-Dollar.

New York/Bangalore (Reuters)

Werbung

Bildquellen: Joshua Lott/Getty Images