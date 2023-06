Netflix-Aktie: Serie mit Schwarzenegger bekommt zweite Staffel - 'Élite' geht im Oktober weiter

Aktien in diesem Artikel Netflix 396,10 EUR

In der Nacht zum Sonntag wurde bekannt gegeben, dass die Actionkomödien-Serie "Fubar" eine zweite Staffel erhält. Seit Ende Mai ist der in Österreich geborene 75-Jährige beim Streamingdienst Netflix darin in seiner ersten Fernsehserien-Hauptrolle zu sehen. In der bislang achtteiligen Spionageserie lässt es Arnie als CIA-Agent an der Seite von Monica Barbaro in bewährter Manier krachen. Die Serie sammelte nach früheren Netflix-Angaben in knapp drei Wochen (25. Mai bis 11. Juni) mehr als 30 Millionen Aufrufe weltweit ("219,3 Millionen angesehene Stunden geteilt durch 7,13 Laufzeitstunden").

Die erwartete Ankündigung einer zweiten Staffel wurde nun in Sao Paulo beim Fan-Event "Tudum" (benannt nach dem Sound, der vor dem Start einer Serie bei Netflix erklingt) vollzogen. Der Streamingriese hat nach eigenen Angaben 233 Millionen zahlende Abonnenten weltweit.

Netflix: Internatsserie 'Élite' geht im Oktober weiter

Die siebte Staffel der spanischen Netflix-Serie "Élite" über eine exklusive Privatschule soll am 20. Oktober verfügbar werden. Das wurde in Sao Paulo in der Nacht zum Sonntag beim Fan-Event "Tudum" bekannt gegeben, das nach dem Sound benannt ist, der vor dem Start einer Serie bei Netflix erklingt. Die Wartezeiten zwischen den vergangenen Staffeln von "Élite" schwankten bislang zwischen mehr als einem ganzen Jahr und nur sieben Monaten (April und November 2022).

Die Serie von Carlos Montero und Darío Madrona mit bisher 48 Episoden ist berühmt für ihren diversen Cast und den unverkrampften Umgang mit Sexualität - egal ob hetero, homo oder bi.

Die 2018 gestartete Sex-and-Crime-Serie rund um das Elite-Internat Las Encinas gilt als Genre-Mix zwischen Krimi, Teenie- und Gesellschaftsdrama.

Streamingriese Netflix hat nach eigenen Angaben 233 Millionen zahlende Abonnenten weltweit. Staffel drei von "Élite" (veröffentlicht Mitte März 2020) rangiert in den Top 10 der meistgeguckten nicht-englischsprachigen Netflix-Serien überhaupt.

