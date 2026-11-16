Seritage Growth Properties (A) When Issued vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Seritage Growth Properties (A) When Issued in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 66,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,6 Millionen USD im Vergleich zu 4,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Seritage Growth Properties (A) When Issued -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Seritage Growth Properties (A) When Issued hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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