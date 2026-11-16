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Seritage Growth Properties (A) When Issued vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Seritage Growth Properties (A) When Issued
1.36 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Seritage Growth Properties (A) When Issued hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Seritage Growth Properties (A) When Issued -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Seritage Growth Properties (A) When Issued in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 66,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,6 Millionen USD im Vergleich zu 4,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net

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Seritage Growth Properties (A) When Issued Analysen

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Datum Rating Analyst
05.12.16 Seritage Growth Properties (A) When Issued Outperform RBC Capital Markets
06.09.16 Seritage Growth Properties (A) When Issued Top Pick RBC Capital Markets

Information

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