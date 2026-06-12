Sernova gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Sernova präsentierte in der am 11.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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