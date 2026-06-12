DAX24.635 +1,8%Est506.188 +2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0500 -0,1%Nas25.889 +0,3%Bitcoin54.931 +0,1%Euro1,1567 ±0,0%Öl87,33 -2,0%Gold4.214 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Adobe 871981
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX geht mit starken Gewinnen ins Wochenende -- US-Börsen schließen im Plus -- SpaceX-Aktie an der Börse - Mega-IPO schlägt alle Rekorde -- Intel, NVIDIA im Fokus
Top News
Fußball-EM: Wer gewann bisher am häufigsten die Fußball-Europameisterschaft? Fußball-EM: Wer gewann bisher am häufigsten die Fußball-Europameisterschaft?
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sernova gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

13.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sernova Corp Registered Shs
0,09 EUR 0,00 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sernova präsentierte in der am 11.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Sernova Corp Registered Shs

DatumMeistgelesen