Sernova gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Sernova hat am 10.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.net
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