AMD-Aktie: Was die Kurszielanhebung von Susquehanna für Anleger bedeutet

Server schlagen PC

22.10.26 12:07 Uhr

Susquehanna sieht bei AMD Rückenwind durch KI und Server, doch der PC-Markt schwächelt: Was erwartet Anleger vor den Zahlen im November?

• Der Fokus liegt auf den Quartalszahlen am 3. November, wobei die Entwicklung im Rechenzentrumsgeschäft entscheidend für die Bewertung ist.

Susquehanna setzt bei AMD auf Server statt auf PC-Prozessoren

Vultr liefert zusätzlichen Branchenrückenwind

Termin im November entscheidet über die nächste Erwartungsrunde

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Die AMD-Aktie hat gestern zugelegt und schloss an der NASDAQ bei 552,72 US-Dollar, ein Plus von 3,4 Prozent. Auslöser war unter anderem die Anhebung des Kursziels durch Susquehanna von 550 auf 620 US-Dollar. Das Ziel liegt damit gut 12 Prozent über dem Schlusskurs, und die Begründung verrät, worauf es bei AMD ankommt. Allerdings verliert die Aktie am Donnerstag vorbörslich bereits wieder 4,30 Prozent auf 528,95 US-Dollar.

Susquehanna setzt auf KI und Server

Analyst Christopher Rolland bestätigte die Einstufung Positive. Susquehanna schreibt, die Nachfrage nach KI und Servern bleibe stark. Das Analystenhaus rechnet mit einem moderaten Aufwärtstrend bei den Ergebnissen der Halbleiterunternehmen für das dritte Quartal und den Prognosen für das Schlussquartal, sieht jedoch potenzielle Schwächen bei der Entwicklung der Kundenprozessoren in der zweiten Jahreshälfte, da die PC-Auslieferungen hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Vultr verstärkt den Rückenwind

Die Studie war nicht der einzige Treiber. Vultr plane, AMD Instinct MI355X in einem 20-Megawatt-Supercluster im indischen Chennai einzusetzen. Zielgruppe sind KI-Entwickler, Startups, Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die KI-Kapazität will Vultr 2027 weiter ausbauen.

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Was AMD vor den Zahlen vorgibt

Der nächste Prüfstein sind die Zahlen zum dritten Quartal, die AMD eigenen Angaben zufolge am Dienstag, 3. November, nach US-Börsenschluss vorlegt. Im August hatte AMD für das Quartal einen Umsatz von rund 13 Milliarden US-Dollar, plus oder minus 300 Millionen, und eine Non-GAAP-Bruttomarge von rund 56 Prozent in Aussicht gestellt.

Im zweiten Quartal hatte der Umsatz bei 11,5 Milliarden US-Dollar gelegen, ein Plus von 50 Prozent. Das Segment Data Center steuerte 6,7 Milliarden US-Dollar bei und wuchs um 107 Prozent, während Gaming um 31 Prozent einbrach. CFO Jean Hu erwartete bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal, dass die Data-Center-Umsätze im zweiten Halbjahr anziehen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt laut TipRanks bei 585,62 US-Dollar, sieben Analysen lauten auf Buy, zwei auf Hold. Das neue Susquehanna-Ziel liegt darüber.

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Was Anleger jetzt beachten sollten

Inhaltlich bestätigt die Studie das bekannte Muster: Die Wachstumsstory von AMD hängt am Rechenzentrumsgeschäft, das sich im zweiten Quartal mehr als verdoppelt hat und inzwischen deutlich mehr als die Hälfte des Umsatzes ausmacht. Der geplante Einsatz der Instinct-MI355X-Beschleuniger im Vultr-Supercluster in Chennai passt in dieses Bild, auch wenn ein 20-Megawatt-Projekt für einen Konzern dieser Größe eher ein Signal für die wachsende Akzeptanz der KI-Chips ist als ein spürbarer Umsatztreiber. Wichtiger ist, dass AMD als Alternative zu NVIDIA bei Cloud-Anbietern zunehmend Fuß fasst.

Gleichzeitig sollten Anleger die Schwachstellen nicht übersehen, auf die Susquehanna selbst hinweist. Die schwächeren PC-Auslieferungen könnten das Geschäft mit Kundenprozessoren im zweiten Halbjahr belasten, und das Gaming-Segment ist bereits im zweiten Quartal um knapp ein Drittel eingebrochen. AMD ist damit stärker als früher von einem einzigen Wachstumsmotor abhängig. Hinzu kommt die Bewertung: Inzwischen liegt das durchschnittliche Analystenkursziel nur noch moderat über dem aktuellen Niveau, und auch das neue Susquehanna-Ziel bietet vom Schlusskurs aus gerechnet kein außergewöhnliches Aufwärtspotenzial. Bei sieben Kaufempfehlungen und zwei Hold-Voten ist die Analystenlage positiv, aber weniger geschlossen als etwa bei NVIDIA. Ein Großteil der Erwartungen an das KI-Geschäft dürfte im Kurs bereits enthalten sein.

Für die Positionierung bietet es sich daher an, die Zahlen am 3. November abzuwarten, bevor größere Entscheidungen fallen. Bestehende Aktionäre haben angesichts des intakten Rechenzentrumswachstums wenig Anlass, sich von ihren Anteilen zu trennen, können aber erwägen, Gewinne teilweise abzusichern. Wer neu einsteigen will, sollte eine Position eher schrittweise aufbauen und die hohe Schwankungsanfälligkeit rund um den Termin einkalkulieren. Den Maßstab liefert AMD selbst: Ein Umsatz von rund 13 Milliarden US-Dollar und eine Bruttomarge von etwa 56 Prozent sind die Messlatte. Entscheidend wird sein, ob das Management die von Finanzchefin Jean Hu angekündigte Beschleunigung im Data-Center-Geschäft für das zweite Halbjahr bestätigt und den Ausblick auf das Schlussquartal so formuliert, dass mögliche Schwächen im PC- und Gaming-Bereich aufgefangen werden. Erst dann wird sich zeigen, ob das höhere Kursniveau gerechtfertigt ist.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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