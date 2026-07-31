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Großauftrag in Osteuropa: Nordex rüstet Windpark in Rumänien aus - Aktie in Rot

Großauftrag in Osteuropa: Nordex rüstet Windpark in Rumänien aus - Aktie in Rot

Nordex liefert 11 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 77 Megawatt für den geplanten Windpark Urleasca in Rumänien.

Werte in diesem Artikel
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Nordex AG
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Scatec Solar ASA
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Entwickelt wird das Projekt vom schwedischen Unternehmen OX2, das auch die Bauphase begleitet, die im dritten Quartal beginnen soll, wie Nordex mitteilte. Bei Inbetriebnahme in der zweiten Jahreshälfte 2028 übernimmt dann das norwegische Grünstromunternehmen Scatec die Anlagen. Nordex stellt für 35 Jahre den Service sicher.

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Nordex hat in den vergangenen Monaten Aufträge über mehr als 500 Megawatt Leistung in Rumänien gezeichnet.

Die Nordex-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,72 Prozent tiefer bei 37,78 Euro.

DJG/rio/cbr

DOW JONES

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Nordex

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DatumRatingAnalyst
31.07.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets