Service Properties Trust Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

06.11.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Service Properties Trust Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 399,1 Millionen USD im Vergleich zu 478,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Service Properties Trust Registered hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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