Service Properties Trust Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Service Properties Trust Registered hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Service Properties Trust Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 399,1 Millionen USD im Vergleich zu 478,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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