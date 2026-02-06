DAX25.100 ±-0,0%Est506.045 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 +1,0%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.411 -1,2%Euro1,1656 ±-0,0%Öl94,10 +2,3%Gold4.500 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 ServiceNow A1JX4P NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich grün -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- adidas, DroneShield, ServiceNow, Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
Novartis-Aktie sinkt: Positive Pluvicto-Daten bei Prostatakrebs veröffentlicht Novartis-Aktie sinkt: Positive Pluvicto-Daten bei Prostatakrebs veröffentlicht
Copy Trading: Erfolgreiche Investoren nachahmen Copy Trading: Erfolgreiche Investoren nachahmen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil