ServiceNow erwirbt Raytion, um die GenAI-gestützte Suche und die Wissensmanagement-Funktionen auf der Now-Plattform zu erweitern

ServiceNow (NYSE: NOW), die KI-Plattform für Unternehmenstransformation, gab heute die Übernahme von Raytion bekannt, um die GenAI-gestützte Suche und das Wissensmanagement auf der Now-Plattform zu verbessern. Die branchenführende Technologie von Raytion für die Informationsbeschaffung ermöglicht einen einheitlichen Echtzeit-Zugriff auf geschäftskritische Daten aus verschiedenen Unternehmensquellen für eine leistungsfähigere, effizientere und personalisierte KI-Suche auf einer einzigen Technologieplattform.

Die Komplexität moderner Unternehmensumgebungen wird dazu führen, dass mehr Intelligenz über die Daten benötigt wird, damit Organisationen die Kontrolle über hochgradig verteilte, vielfältige und dynamische Informationen übernehmen können1. Mit der Raytion-Technologie in Kombination mit der ServiceNow AI Search können Benutzer die gewünschten Antworten finden, ohne genau wissen zu müssen, wo die Informationen zu finden sind. Die Technologie von Raytion wird den sicheren Zugriff auf Informationen aus Unternehmensdatenquellen integrieren und es der ServiceNow AI Search ermöglichen, den Nutzern ein branchenführendes, intelligentes Sucherlebnis und die benötigten Informationen von einem einzigen Einstiegspunkt aus zu bieten. Dazu gehören Daten innerhalb von ServiceNow und von Systemen Dritter.

"ServiceNow beschleunigt die Arbeit, indem es fragmentierte Daten in einer einzigen, intelligenten Plattform vereint, die den Kunden hilft, auf das Wissen in ihren Unternehmen zuzugreifen und es gemeinsam zu nutzen", sagte Jon Sigler, Senior Vice President, Platform and AI, bei ServiceNow. "Die Informationsabfragetechnologie von Raytion hebt uns von anderen Anbietern ab, indem sie relevante Datenquellen durchsuchbar macht, so dass jeder – Mitarbeiter, Kunden und Agenten – die Antworten erhält, die sie brauchen, wenn sie sie brauchen."

Die GenAI-gestützten Such- und Wissensmanagement-Funktionen von Raytion ermöglichen eine unternehmensübergreifende Datenintegration, indem sie auf das gesamte Universum des Unternehmenswissens zurückgreifen, das in verschiedenen Wissensspeichern vorhanden ist, und nicht nur auf eine Teilmenge. In Kombination mit der ServiceNow Now Assist GenAI-Erfahrung bewegen sich die Daten über disparate Informationen hinaus und bieten den Benutzern nun umfassendere, relevante Suchergebnisse an einem zentralen Ort, was den Self-Service und die Fallverlagerung fördert. Das einheitliche Datenmodell von ServiceNow – das Menschen, Dienste und Systeme nahtlos integriert, um KI-Funktionen zu ermöglichen – geht sogar noch einen Schritt weiter. Es ermöglicht ein personalisierteres Erlebnis für die Benutzer, indem es auf die Historie der Mitarbeiter zurückgreift, z. B. auf frühere Suchanfragen und Interaktionen, so dass die Ergebnisse relevanter und auf die individuellen Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten sind.

"Die Anreicherung von GenAI mit den spezifischen aktuellen Informationen, auf die ein Mitarbeiter über alle relevanten Datenquellen hinweg Zugriff hat, macht nicht nur die Geschäftsprozesse intelligenter, sondern das gesamte Unternehmen", sagt Valentin Richter, Gründer und CEO von Raytion. "Die Kombination der einheitlichen Plattform von ServiceNow mit der sicheren Technologie zur Integration von Unternehmensdaten von Raytion verschafft Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, da sie ihren Mitarbeitern ermöglicht, Probleme schneller zu lösen und fundierte Maßnahmen zu ergreifen. Wir bringen geschäftskritische Informationen mit intelligenter GenAI-gestützter Suche und zuverlässigem Datenabruf zusammen – alles an einem Ort."

Seit 2001 implementiert und betreibt das in Deutschland ansässige Unternehmen Raytion groß angelegte Geschäftslösungen für Global 500-Unternehmen und Organisationen weltweit. Für ServiceNow folgt diese Ankündigung auf frühere Übernahmen von Enable OH&S technology, Hitch Works und 4Facility technology als Teil des anhaltenden Engagements des Unternehmens, die KI-Transformation auf globaler Ebene voranzutreiben, die Erfahrungen der Mitarbeiter zu verbessern und die Zukunft der Arbeit voranzutreiben. ServiceNow hat die Übernahme von Raytion im Juli 2024 abgeschlossen. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Verwendung von zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" über die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Absichten und Strategien im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Raytion durch ServiceNow. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über zukünftige Produktfähigkeiten und -angebote und erwartete Vorteile für ServiceNow. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten und beruhen auf möglicherweise ungenauen Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten oder in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Sollten sich solche Risiken oder Unwägbarkeiten verwirklichen oder sollte sich eine der Annahmen als falsch erweisen, könnten unsere Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem die Unfähigkeit oder Verzögerungen bei der Übernahme oder Integration der Technologie von Raytion in unsere Plattform, die Unfähigkeit, die Mitarbeiter von Raytion nach Abschluss der Transaktion zu halten, unvorhergesehene Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Altgeschäft von Raytion, potenzielle nachteilige steuerliche Folgen sowie Unterbrechungen unseres Geschäfts und die Ablenkung der Aufmerksamkeit des Managements und anderer Ressourcen. Weitere Informationen über Faktoren, die unsere finanziellen und sonstigen Ergebnisse beeinflussen könnten, finden Sie in den Unterlagen, die wir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreichen.

Über ServiceNow

ServiceNow (NYSE: NOW) lässt KI für Menschen arbeiten. Wir gehen mit dem Innovationstempo mit, um unsere Kunden bei der Umgestaltung ihrer Unternehmen in allen Branchen zu unterstützen. Dabei verfolgen wir einen vertrauenswürdigen, menschenzentrierten Ansatz, um unsere Produkte und Dienstleistungen in großem Umfang einzusetzen. Unsere KI-Plattform für Unternehmenstransformation verbindet Menschen, Prozesse, Daten und Geräte, um die Produktivität zu steigern und die Geschäftsergebnisse zu maximieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.servicenow.com.

© 2024 ServiceNow, Inc. Alle Rechte vorbehalten. ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere Firmennamen, Produktnamen und Logos können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind. http://www.servicenow.com

1 Quelle: IDC Worldwide Public Cloud Platform as a Service Forecast, 2023–2027

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240724084333/de/