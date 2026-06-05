ServiceTitan A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ServiceTitan A hat am 04.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 268,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 215,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net