ServiceTitan A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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ServiceTitan A hat am 04.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 268,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 215,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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